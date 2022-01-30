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В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах на военных складах. В них обвиняют Россию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:07

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет местных спецслужб о взрывах на военных складах во Врбетице. Пропажу обнаружила полиция, которая уже начала проверку. Об этом передает «Чешское радио».

Документ передали в администрацию президента в апреле 2021 года. В них говорилось о предполагаемой причастности российских спецслужб к подрыву складов в 2014 году. Отчеты остались лежать без ведома Земана на протяжении десяти дней.

Когда полиция решила проверить документ на наличие отпечатков пальцев и ДНК тех, кому его нельзя было передавать, выяснилось, что он уничтожен. Эксперты заявили, что никакого отчета не видели и, вероятно, уничтожили его с другими бумагами, у которых заканчивался срок хранения в ноябре прошлого года.

В 2014 году на двух военных складах произошли взрывы с разницей в полтора месяца. Среди погибших — двое сотрудников компании Imex Group, арендующей помещения. Жителей села Врбетица тогда пришлось эвакуировать.

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