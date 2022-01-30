В Москве школьница выпала с 22 этажа в сугроб и выжила

15-летняя школьница выжила после падения с 22 этажа жилого дома в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Инцидент произошел на Загорьевской улице на юге столицы. Падение подростка смягчил сугроб.

Девочка получила многочисленные травмы, она госпитализирована. По предварительным данным, сообщает агентство, это был несчастный случай.

Как пишет «Рен ТВ», школьница вместе со своей подругой находилась на балконе высотки. Она сорвалась, подруга попыталась ее удержать, но не сумела.

По информации Life, девочка состоит на учете психиатра. Причиной падения мог стать приступ. Она доставлена в Филатовскую больницу.