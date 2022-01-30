В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «позор иностранному агенту»

На плакатах также было написано, что «иностранный агент» Каляпин «продал отечество за гранты от США и Германии». Бывший глава «Комитета против пыток»* считает, что это сделали «наши родные» полицейские города. Плакаты обнаружили его дочь с зятем, они пишут заявление в полицию.

В Нижнем Новгороде в подъезде и на дверях квартиры матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «Игорь Каляпин защищает террористов. Позор иностранному агенту». Об этом он сообщил в фейсбуке.

«Маме 84 года и ее такая наскальная живопись, конечно, может испугать. Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят… Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает», — написал Каляпин.

24 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и Каляпина террористами, которых в республике якобы «всегда уничтожали». Он призвал правоохранительные органы «задержать этих пособников террористов» и заверил, что «доказательная база» их якобы преступлений «есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах». Издание намерено обратиться в СК.

Такое заявление Кадыров сделал после того, как «Новая газета» опубликовала материал о жене федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которую силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Сам Янгулбаев, политический оппонент Кадырова, вынужденно покинул Россию после угроз.

Кадыров также обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и призвал задержать их, а в случае сопротивления — «уничтожить».

*«Комитет против пыток» признан Минюстом НКО-иноагентом.