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Россия перенесла район учений ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

Министр обороны России Сергей Шойгу изменил район февральских учений военно-морского флота в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом сообщается в твиттере российского посольства в республике.

Учениями были недовольны ирландские рыбаки, ведущие промысел к юго-западу от побережья острова. Глава организации рыбной промышленности юга и запада Ирландии Патрик Мерфи обещал устроить акцию протеста и «мирно сорвать» запланированные военные мероприятия. По его словам, активность военных кораблей и подлодок могут помешать добыче рыбы.

В пресс-релизе российского посольства упоминаются запросы Мерфи. В документе говорится, что Шойгу решил уступить «в качестве жеста доброй воли». Незадолго до этого рыбаки встретились с послом России.

Россия проведет учения ВМФ с 3 по 8 февраля. Помимо военной техники, в них примут участие около 10 тыс. военных.

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