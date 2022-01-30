Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости из‑за скандала с подкастом Джо Рогана

Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости. Акции подешевели после того, Нил Янг удалил свою музыку со стриминга в знак протеста против распространения дезинформации о вакцинах в подкасте Джо Рогана. Об этом передает Variety.

Акции Spotify упали в цене на 6% с 26 по 28 января после заявления Янга. С начала года стоимость ценных бумаг сервиса снизилась на 25%. К концу недели произошел небольшой рост до 172,98 долларов за штуку, но это было до того, как к протесту присоединилась Джонни Митчелл.

На падение стоимости сказались и заявления конкурирующих сервисов — Apple Music и Tidal, которые выразили поддержку Янгу и воспользовались возможностью для продвижения его музыки на своих платформах.

Это не первый раз, когда Spotify подвергается критике за контент Рогана. Ранее в январе 270 ученых написали стримингу письмо по поводу «опасной» дезинформации о COVID-19 в подкасте. Они процитировали декабрьский эпизод шоу, в котором Роган брал интервью у врача Роберта Мэлоуна, который утверждал, что американцы были «загипнотизированы» ношением масок и вакцинацией.