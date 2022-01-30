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«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:54

«Годзилла против Конга» занял первое место в списке самых популярных фильмов на пиратских сервисах, который составила технологическая компания Akamai. Следом идут «Лига справедливости Зака ​​Снайдера» и «Черная вдова».

Картина об огромных монстрах была одним из первых крупных релизов, выпущенных на больших экранах спустя год пандемии, и рассматривалась как спасательный круг для кинотеатров. В США «Годзилла против Конга» вышел в прокат 25 марта 2021 года и в тот же день был доступен на стриминге HBO Max.

Половину списка занимают проекты Warner Bros. — «Годзилла против Конга», «Снайдеркат», «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщина: 1984». Это объясняется тем, что в США их выход состоялся одновременно и в кинотеатрах, и на стримингах, поэтому высококачественные версии фильмов быстро разлетались по сети.

В случае с Disney ситуация аналогичная. «Черная вдова», «Круэлла» и «Круиз по джунглям» были выпущены одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Ранее студия отчитывалась о потерянных «Черной вдовой» 600 млн долларов из‑за пиратства на стриминге, так что «Годзилла против Конга» мог потерять еще больше.


  1. «Годзилла против Конга»
  2. «Лига справедливости Зака ​​Снайдера»
  3. «Черная вдова»
  4. «Форсаж-9»
  5. «Мортал комбат»
  6. «Отряд самоубийц»
  7. «Круэлла»
  8. «Чудо-женщина 1984»
  9. «Рая и последний дракон»
  10. «Круиз по джунглям»

Данные собирались в период с января по сентябрь, поэтому более поздние выпуски 2021 года — «Матрица: Воскрешение», «Нет пути домой» или «Вечные» — в выборку не попали.

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