«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году

«Годзилла против Конга» занял первое место в списке самых популярных фильмов на пиратских сервисах, который составила технологическая компания Akamai. Следом идут «Лига справедливости Зака ​​Снайдера» и «Черная вдова».

Картина об огромных монстрах была одним из первых крупных релизов, выпущенных на больших экранах спустя год пандемии, и рассматривалась как спасательный круг для кинотеатров. В США «Годзилла против Конга» вышел в прокат 25 марта 2021 года и в тот же день был доступен на стриминге HBO Max.

Половину списка занимают проекты Warner Bros. — «Годзилла против Конга», «Снайдеркат», «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщина: 1984». Это объясняется тем, что в США их выход состоялся одновременно и в кинотеатрах, и на стримингах, поэтому высококачественные версии фильмов быстро разлетались по сети.

В случае с Disney ситуация аналогичная. «Черная вдова», «Круэлла» и «Круиз по джунглям» были выпущены одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Ранее студия отчитывалась о потерянных «Черной вдовой» 600 млн долларов из‑за пиратства на стриминге, так что «Годзилла против Конга» мог потерять еще больше.

«Годзилла против Конга» «Лига справедливости Зака ​​Снайдера» «Черная вдова» «Форсаж-9» «Мортал комбат» «Отряд самоубийц» «Круэлла» «Чудо-женщина 1984» «Рая и последний дракон» «Круиз по джунглям»

Данные собирались в период с января по сентябрь, поэтому более поздние выпуски 2021 года — «Матрица: Воскрешение», «Нет пути домой» или «Вечные» — в выборку не попали.