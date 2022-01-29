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РПЦ выступила за запрет секс-шопов, потому что это «узаконенный разврат»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:37

В РПЦ выступили за запрет магазинов интимных товаров. Там назвали их существование «узаконенным развратом», сообщают «Вести».

Такую оценку секс-шопам дал глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. На передаче «Церковь и мир» на «России 24» ему задал вопрос телезритель, обеспокоенный за детей, в поле зрения которых попадают такие магазины.

«Заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», — ответил ему митрополит Иларион. Он заявил, что РПЦ не может «диктовать власти, что запрещать и что разрешать», и «заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески».

Священник напомнил, что церковь выступает однозначно против «половой распущенности и разврата в любых его формах», а посещение секс-шопов — «непозволительно».

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