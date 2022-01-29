Джейсон Момоа сыграет злодея в «Форсаже-10». Теперь уже точно

Джейсон Момоа сыграет роль злодея в «Форсаже-10». Это подтвердили в твиттере франшизы.
Имя его персонажа пока что неизвестно. «Семья становится все больше. Добро пожаловать, Джейсон Момоа», — написано в посте.
В комментариях один из пользователей поделился, кем видит Момоа в десятой части «Форсажа».
28 января появилась информация, что Момоа проводит финальные переговоры о своем участии в картине.
Детали сюжета ленты пока не разглашаются. В фильме примут участие, помимо Момоа, Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан и Лудакрис.
Режиссером проекта выступает Джастин Лин, работавший над несколькими предыдущими частями серии. Он планирует выпустить «Форсаж 10» в мае 2023 года. Фильм должен стать предпоследним во франшизе.