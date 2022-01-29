Джейсон Момоа сыграет злодея в «Форсаже-10». Теперь уже точно

Джейсон Момоа сыграет роль злодея в «Форсаже-10». Это подтвердили в твиттере франшизы. Имя его персонажа пока что неизвестно. «Семья становится все больше. Добро пожаловать, Джейсон Момоа», — написано в посте.

В комментариях один из пользователей поделился, кем видит Момоа в десятой части «Форсажа».