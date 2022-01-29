Мерзость, которого вновь сыграет Тим Рот в «Женщине-Халке», сможет превращаться обратно в человека

Суперзлодей Мерзость в исполнении Тима Рота сможет превращаться обратно в человека. Актер вернется к роли спецназовца Эмиля Блонски в сериале «Женщина-Халк». Об этом пишет The DisInsider.

В комиксах Блонски после превращения в Мерзость больше не мог принять человеческий облик. В фильме «Невероятный Халк» 2008 года Блонски уже мутировал в Мерзость, а в финале картины дрался с Халком, который способен «откатываться» до Брюса Беннера. Такой способностью в сериале по киновселенной Marvel наделили и Блонски.

Появление Мерзости в «Невероятном Халке» было единственным разом, когда суперзлодей появлялся в кино. Персонаж Рота выступил главным антагонистом в картине.

В предстоящем сериале «Женщину-Халк» супегероиню Дженнифер Уотерс сыграет Татьяна Маслани, а Халка — Марк Руффало. В комиксах Уотерс развивает сверхчеловеческую силу и превращается в женскую версию Халка после переливания крови от Беннера, ее двоюродного брата.