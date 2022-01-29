«Неважно, кто вы, это правила»: Канье Уэста не пустят с концертами в Австралию без полной вакцинации

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил Канье Уэста, что того не пустят в страну без полной вакцинации. Рэпер собирается прилететь на гастроли в марте, передает The Guardian.

«[Правила] применимы ко всем, в чем люди убедились совсем недавно. Неважно, кто вы, это правила. Соблюдаете правила — можете приезжать. Не следуете правилам — не можете», — сказал глава правительства.

В своем заявлении Моррисон сделал отсылку к случаю с непривитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого австралийские власти депортировали из страны. В итоге спортсмен не принял участия в Открытом чемпионате Австралии.

Сообщалось, что Уэст намеревается дать несколько концертов на стадионах в Австралии. Представители артиста пока что информацию никак не прокомментировали. The Guardian добавляет, что статус вакцинации рэпера неизвестен.