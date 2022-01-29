перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кайл Аллен из «Вестсайдской истории» сыграет Хи-Мэна в киноадаптации «Властелинов вселенной» 16:49
Путин поддержал идею создания реестра «токсичного контента» в интернете 16:48
«Неважно, кто вы, это правила»: Канье Уэста не пустят с концертами в Австралию без полной вакцинации 15:48
В России создали ИИ-сервис для подбора персонала 15:33
UNclimatechange/Flickr
Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин и рассказал о «генах трусости» 14:52
Минздрав объяснил «коммерческой тайной» отказ публиковать данные об испытаниях вакцин 13:46
Регионам выделили более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник 13:18
A$AP Rocky весело проводит время во дворце в новом клипе Ниго «Arya» 12:55
Теннисиста Медведева оштрафовали за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open 11:54
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 113 122 случая коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:43
В Петербурге арестовали основателя QR-сопротивления Александра Коновалова 10:54
Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО 10:24
Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify в поддержку Нила Янга 9:53
Кевин Костнер снимет фильм впервые за 19 лет 9:06
Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина 8:43
В США на свободу вышел мужчина, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за преступление брата-близнеца 2:22
На торги выставили письмо королевы Марии Стюарт. Его стартовая стоимость составила 18 тыс. фунтов 1:32
В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мелкий мусор с улиц 0:47
Джейсон Момоа намерен сыграть в «Форсаже 10». Ему может достаться роль злодея 0:18
BBC News - Русская служба/YouTube
Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы» Вчера в 23:34
Отключить рекламу

Кайл Аллен из «Вестсайдской истории» сыграет Хи-Мэна в киноадаптации «Властелинов вселенной»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:49

Кайл Аллен («Вестсайдская история») исполнит главную роль в грядущей киноадаптации мультсериала 1980-х годов «Властелины вселенной» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Фильм основан на культовой линейке игрушек 1980-х годов. Сюжет картины расскажет о сироте по имени Адам (Хи-Мэн), который узнает, что он принц, признанный стать спасителем далекой планеты.

Хи-Мэн
© Кадр из мультфильма «Мастера Вселенной: Откровение»

Съемки фильма запланированы на лето 2022 года. Дата премьеры пока неизвестна.

Режиссерами картины выступят Аарон и Адам Ни («Затерянный город»), которые также написали сценарий совместно с Дэйвом Каллахэмом («Шан-Чи и легенда десяти колец»). В качестве продюсеров заявлены Тодд Блэк и Джейсон Блюменталь, известные по фильму «В погоне за счастьем», а также Стив Тиш («Форрест Гамп»).

«Вместе с нашими партнерами из Netflix мы с нетерпением ждем возможности показать зрителям, что в Этернии может произойти все, что угодно. Мы продолжаем раскрывать эту глобальную франшизу новыми способами, и нам не терпится увидеть, как Кайл сразится со Скелетором в этой эпической саге», — заявила исполнительный продюсер Робби Бреннер.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить