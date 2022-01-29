Кайл Аллен из «Вестсайдской истории» сыграет Хи-Мэна в киноадаптации «Властелинов вселенной»

Фильм основан на культовой линейке игрушек 1980-х годов. Сюжет картины расскажет о сироте по имени Адам (Хи-Мэн), который узнает, что он принц, признанный стать спасителем далекой планеты.

Кайл Аллен («Вестсайдская история») исполнит главную роль в грядущей киноадаптации мультсериала 1980-х годов «Властелины вселенной» для Netflix . Об этом сообщает Deadline.

Съемки фильма запланированы на лето 2022 года. Дата премьеры пока неизвестна.

Режиссерами картины выступят Аарон и Адам Ни («Затерянный город»), которые также написали сценарий совместно с Дэйвом Каллахэмом («Шан-Чи и легенда десяти колец»). В качестве продюсеров заявлены Тодд Блэк и Джейсон Блюменталь, известные по фильму «В погоне за счастьем», а также Стив Тиш («Форрест Гамп»).

«Вместе с нашими партнерами из Netflix мы с нетерпением ждем возможности показать зрителям, что в Этернии может произойти все, что угодно. Мы продолжаем раскрывать эту глобальную франшизу новыми способами, и нам не терпится увидеть, как Кайл сразится со Скелетором в этой эпической саге», — заявила исполнительный продюсер Робби Бреннер.