В России создали ИИ-сервис для подбора персонала

В России создали онлайн-сервис CVilla для подбора персонала на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета НТИ «20.35».

«Он собирает и анализирует массив резюме автоматически, без участия рекрутера, благодаря чему существенно снижает затраты времени на закрытие вакансии. В России это единственный сервис с подобным функционалом», — рассказали в НТИ.

Разработка использует алгоритмы ИИ для формирования необходимых компетенций для будущих сотрудников: анализируя публикации в СМИ и на профессиональных ресурсах, она выявляет наиболее востребованные качества. После этого сервис сопоставляет этот набор с содержанием резюме кандидатов на сайтах по поиску работы и в базах HR-служб.

Отмечается, что представителям компании не нужно будет вычитывать каждое резюме, система сделает это сама. Она также определит степень соответствия кандидатов вакансии и отсортирует резюме в порядке релевантности.

Пилотная версия CVilla пока может подбирать только кандидатов в области IT. В будущем планируется расширить диапазон подбора за счет других профессиональных сфер.