Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО

Президент США Джо Байден планирует перебросить американские войска в Восточную Европу и в страны НАТО. Об этом сообщает пул Белого дома.

Президент отметил, что собирается сделать это «в ближайшее время». Кроме того, он подчеркнул, что это будет небольшое количество военных.

24 января в Пентагоне заявили о готовности перебросить 8,5 тыс. военнослужащих в Европу, которые на данный момент находятся в состоянии повышенной готовности.

На следующий день представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что у президента нет «ни желания, ни времени» отправлять американские войска на Украину. По ее словам, решение о приведении 8,5 тыс. военных в режим повышенной готовности приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».