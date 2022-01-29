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На торги выставили письмо королевы Марии Стюарт. Его стартовая стоимость составила 18 тыс. фунтов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:32

Шотландский аукционный дом Lyon&Turnbull намерен продать на торгах письмо королевы Марии Стюарт. Стартовая цена на него составила 18 тыс. фунтов стерлингов, или более 24 тыс. долларов. Об этом сообщил ТАСС.

Представители аукционеров предполагают, что «письмо вызовет большой интерес», поскольку документов с почерком Марии Стюарт сохранилось «очень немного». Данное письмо представляет собой обращение к послу Франции в Англии де ла Форесту.

Послание было написано в 1568 году через два месяца после побега Марии из замка Лохлевен в Пертшире — так королева провела в заточении почти год. В письме Стюарт просит дипломата обеспечить «безопасный проезд» во Францию дворянина Джорджа Дугласа. Именно Дуглас помог королеве бежать из замка.

Большая часть письма, как отмечает агентство, написана секретарем Марии, однако есть в нем и шесть строк, принадлежащих королеве. Они завершают письмо и написаны размашистым почерком. В финале письма стоит подпись: «Ваш хороший друг, Мария». Письмо написано на французском языке.

Мария Стюарт — шотландская и французская королева. В конце 1550-х годов она претендовала на английский трон как правнучка короля Генриха VII. В 1967 году Стюарт была вынуждена отречься от шотландского престола, после чего уехала в Англию, которой правила в то время ее двоюродная сестра Елизавета I. Там Мария Vбыла заключена под стражу и казнена в 1587 году за государственную измену.

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