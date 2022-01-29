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В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мелкий мусор с улиц

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Шведская компания Corvid Cleaning начала обучать ворон собирать окурки и мелкий мусор с городских улиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство TT.

Птиц планируют научить приносить мусор в специальный автомат, который будет выдавать воронам еду. Предполагается, что вороний труд задействуют сперва в уборке улиц города Седертелье — он находится в пригороде Стокгольма.

Местный муниципалитет надеется сократить затраты на уборку окурков по меньшей мере на 75%. Если эксперимент пройдет успешно, птицы начнут убирать улицы и других городов Швеции.

«Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой‑нибудь мусор», — рассказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

По информации организации Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции оказываются выброшенными свыше 1 млрд окурков. Они составляют порядка 62% от доли всего мусора в стране.

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