Джейсон Момоа намерен сыграть в «Форсаже 10». Ему может достаться роль злодея

Американский актер Джейсон Момоа намерен сыграть в фильме «Форсаж 10». В данный момент он проводит финальные переговоры о своем участии в картине. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, Момоа может рассматриваться на роль одного из злодеев десятой части франшизы. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. В фильме примут участие, помимо Момоа, Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан и Лудакрис.

Режиссером проекта выступает Джастин Лин, работавший над несколькими предыдущими частями серии. Он планирует выпустить «Форсаж 10» в мае 2023 года. Фильм должен стать предпоследним во франшизе.

Летом стало известно, что Джейсон Момоа собирается сняться в фильме о полицейских вместе с Дейвом Баутистой. Актеры хотят снять на Гавайях «фильм о приятелях-копах в духе „Смертельного оружия“».