перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джейсон Момоа намерен сыграть в «Форсаже 10». Ему может достаться роль злодея 0:18
Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы» Вчера в 23:34
Светлану Тихановску выдвинули на Нобелевскую премию мира Вчера в 22:45
Джонни Депп продаст NFT своих картин. Он выставит на продажу портреты друзей Вчера в 22:09
Росстат: в 2021 году в России умерли более 500 тыс. человек от коронавируса Вчера в 22:06
В NHL 22 появились женские хоккейные команды Вчера в 21:19
Возвращение фотографа Котова в Россию, новые треки The Kooks и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
Команда Gambit Esports стала самым популярным российским киберспортивным клубом Вчера в 20:12
В зоопарке Ташкента женщина сбросила ребенка в вольер с медведем Вчера в 19:36
Суд обязал собственника усадьбы Ясенево в Москве отреставрировать исторические здания Вчера в 18:41
ПФР и Фонд соцстрахования с 2023 года объединят в одну НКО Вчера в 18:39
Возлюбленная Енота, Адам Уорлок и мрачный финал: что известно о «Стражи Галактики. Часть 3» Вчера в 18:28
medwed33/Instagram
Теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open Вчера в 17:58
Театр имени Ермоловой отменил премьеру, из‑за которой поссорились Олег Меньшиков и Олег Долин Вчера в 17:58
«Коммерсант»: ответные меры Москвы на ограничение вещания RT DE могут коснуться YouTube и DW Вчера в 17:52
Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров Вчера в 17:25
The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него Вчера в 17:20
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Москва стала самым популярным городом для будущего переезда на пенсии Вчера в 16:56
ТАСС: инициаторы создания филиала Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи Вчера в 16:44
Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз на яхте рэпера Пи Дидди Вчера в 16:34
Отключить рекламу

Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:34

Суд в Калифорнии отклонил просьбу Netflix не принимать иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против создателей сериала «Ход королевы». Об этом Об этом сообщил Variety.

Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix из‑за того, что в шоу о ней, первой женщине-гроссмейстере, сказали, что она никогда не играла с мужчинами. Гаприндашвили возмутила эта ремарка в сценарии, она сочла ее «омерзительно сексистской и принижающей».

Гроссмейстер потребовала компенсацию в 5 млн долларов за то, что ее якобы опорочили слова из сериала. По словам шахматистки, высказывание о ней в сериале является «разрушительной ложью, подрывающей и унижающей ее достижения перед многомиллионной аудиторией».

Действие «Хода королевы» начинается в 1968 году, отмечается в иске шахматистки. К этому моменту Гаприндашвили уже сыграла партии с 59 мужчинами.

Netflix просил суд отклонить иск, указывая на то, что шоу не является документальным. Кроме того, платформа утверждала, что два шахматных эксперта подтверждали достоверность фактов в сериале, а имя Гаприндашвили использовали, чтобы «рассказать о ней, а не унизить».

Однако суд Калифорнии эти доводы не убедили. «Тот факт, что сериал представляет вымышленную историю, не освобождает Netflix от ответственности за диффамацию (распространение позорящих сведений — Прим. ред.)», — указала судья Вирджиния Филлипс.

В иске также отмечалось, что в сериале Гаприндашвили называли русской, в то время как она — грузинка.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Мы — монстры-2
Семья Уишбоун снова превращается в монстров, чтобы спасти свадьбу Бабы-яги и Горбуна
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить