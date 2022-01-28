Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы»

Суд в Калифорнии отклонил просьбу Netflix не принимать иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против создателей сериала «Ход королевы». Об этом Об этом сообщил Variety.

Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix из‑за того, что в шоу о ней, первой женщине-гроссмейстере, сказали, что она никогда не играла с мужчинами. Гаприндашвили возмутила эта ремарка в сценарии, она сочла ее «омерзительно сексистской и принижающей».

Гроссмейстер потребовала компенсацию в 5 млн долларов за то, что ее якобы опорочили слова из сериала. По словам шахматистки, высказывание о ней в сериале является «разрушительной ложью, подрывающей и унижающей ее достижения перед многомиллионной аудиторией».

Действие «Хода королевы» начинается в 1968 году, отмечается в иске шахматистки. К этому моменту Гаприндашвили уже сыграла партии с 59 мужчинами.

Netflix просил суд отклонить иск, указывая на то, что шоу не является документальным. Кроме того, платформа утверждала, что два шахматных эксперта подтверждали достоверность фактов в сериале, а имя Гаприндашвили использовали, чтобы «рассказать о ней, а не унизить».

Однако суд Калифорнии эти доводы не убедили. «Тот факт, что сериал представляет вымышленную историю, не освобождает Netflix от ответственности за диффамацию (распространение позорящих сведений — Прим. ред.)», — указала судья Вирджиния Филлипс.

В иске также отмечалось, что в сериале Гаприндашвили называли русской, в то время как она — грузинка.