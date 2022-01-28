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Светлану Тихановску выдвинули на Нобелевскую премию мира

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:45

Лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую выдвинули на получение Нобелевской премии мира. Об этом в твиттере сообщил ее соратник Франак Вячорка.

«Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свою свободу», — написал он.

Тихановскую также выдвигали на Нобелевскую премию мира и в 2021 году. Однако ее вручили филиппинской журналистке Марии Рессе и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Кроме того, на Нобелевскую премию-2022 выдвинули правозащитную организацию «Мемориал»*. Инициатором стало объединение депутатов парламента Эстонии, которые называют себя «Депутатской группой в поддержку Алексея Навального** и других политзаключенных РФ».

*Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.

**Алексей Навальный внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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