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Джонни Депп продаст NFT своих картин. Он выставит на продажу портреты друзей

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

Американский актер Джонни Депп продаст в виде NFT 11111 собственных картин. Среди них будут портреты его друзей и людей, которые вдохновляют автора. Об этом сообщил сайт проекта под названием «Never Fear Truth» («Никогда не бойся правды»).

Желающие смогут приобрести цифровые копии портретов Хита Леджера, Тима Бертона, Элизабет Тейлор, Марлона Брандо и Хантера Томпсона, самого Деппа, а также его дочери Лили-Роуз, его пса Му и выдуманного сыном актера персонажа Баннимена.

Ранее Депп не показывал свое художественное творчество. По словам актера, он не хотел, чтобы его картины пользовались успехом только потому, что людям нравится его актерские работы. Поэтому долгое время Депп скрывал свою любовь с живописи.

«В моей жизни всегда было искусство. Задолго до актерской игры, задолго до музыки, это стало моей страстью и необходимостью. Я всегда рисовал», — признался актер.

Он отметил, что «через искусство выражал свои чувства» и размышлял о жизни важных для него людей. «Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы преодолеть свой страх и показать картины», — добавил Депп.

Артист намерен перечислить четверть заработанных на продаже NFT-лотов денег на благотворительные цели. Он хотел бы поддержать детские больницы в Лос-Анджелесе и Лондоне, а также перечислить средства в фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом и фонд Гонзо, созданный в память о писателе Хантере Томпсоне.

Покупатели NFT картин Деппа получат не только цифровые копии портретов, но также доступ к закрытому сообществу актера на платформе Discord. Там, по задумке Деппа, они смогут совместно работать над различными творческими проектами.

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