Росстат: в 2021 году в России умерли более 500 тыс. человек от коронавируса

В России за 2021 год умерли 517,8 тыс. человек от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистики, в 2021 году COVID-19 стал предположительно основной причиной смерти 446,38 тыс. россиян. С учетом тех, для кого коронавирус стал сопутствующей причиной смерти, число умерших достигло 517,8 тыс. человек. Это в 3,2 раза больше, чем в первый год пандемии.

В прошлом году пик смертности пришелся на осенние месяцы: октябрь (75,5 тыс. человек) и ноябрь (81,1 тыс. человек). В декабре смертность пошла на спад — в этом месяце умерли 54,6 тыс. человек.

Всплеск заболеваемости и смертности, который начался летом 2021 года, вице-премьер России Татьяна Голикова связывает с появлением «Дельта»-штамма. Тогда количество умерших увеличилось на 13,9%.