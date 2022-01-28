В NHL 22 появились женские хоккейные команды

В симуляторе NHL 22 после обновления впервые появились женские хоккейные команды.
Теперь игрокам доступны десять новых женских сборных, включая команду из России. Кроме того, пользователи смогут сыграть за США, Канаду, Финляндию, Германию, Данию, Чехию, Швейцарию, Венгрию и Японию.
Помимо женских команд в игре появились новые мужские сборные из Канады, Дании, Белоруссии, Казахстана и других стран.
Разработчики также устранили баг, из‑за которого игроки не могли видеть очки за забитый гол, внесли корректировки в интерфейс, обновили логотипы команд и многое другое.