Москва стала самым популярным городом для будущего переезда на пенсии

Две трети жителей России (67%) готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию. Из них каждый третий хотел бы жить в Москве, говорится в совместном исследовании СберНПФ и «Работы.ру».

Второе по популярности место для жизни в пожилом возрасте занял Сочи, его выбрали 27%. Следом идут Петербург (26%), Ялта (21%) и Краснодар (17%). Еще по 14% опрошенных отметили готовность встретить пенсию в Калининграде и Екатеринбурге, 13% выбрали Иркутск, 11% — Новосибирск.

Среди тех, кто хотел бы жить в преклонном возрасте в Москве, 48% респондентов привлекает развитая инфраструктура, 40% — возможности для продолжения работы, а 37% — высокий уровень медицины.

Сочи, который занял второе место, 46% участников исследования ценят за хорошую экологию, 40% — за лучшие условия для жизни с семьей, а 38% — за высокий уровень медицины. Сильными сторонами Петербурга называют развитую инфраструктуру (43%), близость семьи и друзей (37%) и возможности для продолжения работы (35%).