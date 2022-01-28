ТАСС: инициаторы создания филиала Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи

Инициаторы создания филиала Государственного Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании, связанной с проектом.

Собеседник агентства заявил, что причиной тому стало противодействие властей города. «Инициаторы считают, что другого пути для продолжения переговоров с мэрией нет», — добавил он. Источник также заявил, что компания намерена добиться компенсации: «Им приходится отстаивать свои интересы, они работали над проектом годами».

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и министр культуры Каталонии Ферран Маскарелл подписали соглашение о намерении создать филиал музея в 2012 году. Предполагалось, что там будут проводиться временные выставки, обновляющиеся раз в шесть месяцев, посвященные зарубежному и русскому искусству. Местом был выбран порт Барселоны.

Открыть филиал намеревались в 2018 году, однако проект неоднократно сталкивался с задержками. Издание The Art Newspaper писало, что городские власти запрашивали четыре исследования о целесообразности размещения музейного центра в порту. Данные всех четырех отчетов говорили не в пользу его размещения в этой части города.

Авторы исследований также ставили под вопрос экономику проекта и отмечали перегруженность города туристами. Совет директоров порта Барселоны инициативу по созданию музея в гавани поддержал.

Представительство Эрмитажа работает в Амстердаме. В 2020-м музею выделили здание на площади Сан-Марко в Венеции.