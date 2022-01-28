Подсветка и стереосистемы: гонщики на тюнингованных тракторах в Индии

В твиттере неожиданно набрал большую популярность тред, в котором пользователь с ником @tubegobbled делится трюками на тракторах. Только ролик с индийским саундтреком и трактористом, который поставил свою машину на задние колеса, набрал более 73 тыс. лайков и 10,2 тыс. ретвитов. Заголовок треда гласит: «Какое‑то нездоровое дерьмо творится в тиктоках индийских фермеров». А в комментариях собраны видео с трюками и вариантами модификации тракторов. Например, один из владельцев поставил на свое транспортное средство стереосистему, а другой, ко всему прочему, прикрепил подсветку и светодиодную вывеску с надписью «Нет фермера, нет еды».

A few more pic.twitter.com/7HYPx8Vn3M — whats your kik? (@tubegobbled) January 26, 2022

Оказалось, в Индии существует целая субкультура фермеров-гонщиков. Как пишет The Indian Express, движение стало особенно популярным во время протестов в Нью-Дели. В начале 2021 года состоялся так называемый парад тракторов. Фермеры со всей страны отправились в столицу, чтобы принять участие в массовой акции протеста против сельскохозяйственных реформ. Однако чтобы добираться до Нью-Дели было веселее и комфортнее, активисты решили улучшить свои тракторы.

Ранджит Сингх Рандхава из деревни в штате Пенджаб рассказал изданию, что отправился на парад вместе с 45-летним Ford 3600 своего дедушки. На его модификацию он потратил 150 тыс. рупий (около 155 тыс. рублей). Тем не менее, по словам Ранджита, это намного дешевле нового трактора. «Трактор — это наш автомобиль, а кабина или тележка — наш дом. Мы не знали, как долго придется путешествовать на нем и жить в тележке в Дели, поэтому потребовались некоторые изменения, чтобы он полностью функционировал и был хоть немного комфортным», — рассказал Ранджит. Но не все участники парада руководствовались соображениями практичности. Например, фермер Бахадур Сингх Брар захотел выделиться в толпе и поставил своему трактору новые широкие шины, установил подсветку и широкий бампер с революционным лозунгом второго премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри «Jai Jawan, Jai Kisan».