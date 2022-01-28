В доме и офисе основателя QR-сопротивления в Петербурге обыски. Их проводят в рамках дела о взятке

Сотрудники СК и управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу проводят обыски в доме и офисе ресторатора Александра Коновалова, который инициировал бойкот QR-кодов городскими заведениями. Об этом пишет «Фонтанка», невестка бизнесмена Анжелика Гетше подтвердила информацию «Бумаге».

Как сообщает «Фонтанка», обыски проходят в рамках уголовного дело о посредничестве при взятке. Из офиса и квартиры предпринимателя изымают телефоны и компьютеры.

По версии следствия, Коновалов в сентябре 2021 года предложил помощь антикафе «Пакман», пообещав задействовать свои связи в Адмиралтейском УМВД. Тогда у заведения изъяли в ходе полицейского рейда кальяны и табачные изделия. Руководство хотело их вернуть, Коновалов помог им в этом, за что получил на карту 50 тыс. рублей, утверждают в СК.

Александр Коновалов — инициатор бойкота QR-кодов для заведений в Петербурге. Он назвал требование Смольного проверять коды незаконным и создал сайт, где собрал своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, во время которого опечатали 20 баров.

25 января Коновалов устроил на улице Рубинштейна в Петербурге акцию, во время которой хотел проникнуть в опечатанные заведения. Однако позже от идеи отказался, заявил журналистам, что не собирается подчиняться требованиям о введении QR-кодов и готовит заявления в СК и Генпрокуратуру на незаконные действия полицейских, участвовавших в рейде.

В Смольном заявили, что не считают акцию Коновалова протестом против QR-кодов. Отказ от проверки ковидных сертификатов — лишь два-три процента от всех нарушений, которые допускает предприниматель и курируемые им заведения, отметили там.