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Запись последнего концерта The Beatles впервые издали целиком

Денис Ламехов
Сегодня в 12:03

Запись последнего выступления The Beatles, также известного как концерт на крыше, впервые издана целиком. Пластинка «Get Back — The Rooftop Performance» появилась на стриминговых площадках.

Концерт состоялся 30 января 1969 года в Лондоне. Он не анонсировался, вызвал в городе ажиотаж и был прерван полицией. В альбом вошли все записанные дубли, в том числе три версии песни «Get Back» и две «I’ve Got a Feeling».

Первый вариант «I’ve Got a Feeling», а также треки «One After 909» и «Dig a Pony» впоследствии попали в альбом «Let It Be».

Кадры с концерта использовал режиссер Питер Джексон в фильме «The Beatles: Get Back», посвященном созданию последнего альбома ливерпульской четверки. Картина длится почти 8 часов. В России она выйдет в ограниченный прокат 11 февраля.

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