Запись последнего концерта The Beatles впервые издали целиком

Запись последнего выступления The Beatles, также известного как концерт на крыше, впервые издана целиком. Пластинка «Get Back — The Rooftop Performance» появилась на стриминговых площадках.

Концерт состоялся 30 января 1969 года в Лондоне. Он не анонсировался, вызвал в городе ажиотаж и был прерван полицией. В альбом вошли все записанные дубли, в том числе три версии песни «Get Back» и две «I’ve Got a Feeling».