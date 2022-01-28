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Apple получила рекордную выручку, несмотря на нехватку чипов. Как ей это удалось?

Виктория Шанина
Сегодня в 11:40

Apple опубликовала ежегодный отчет о доходах. Выручка компании достигла рекордных 123,9 млрд долларов за последний квартал (три месяца) 2021 года, хотя технологические корпорации всего мира живут в тяжелых условиях дефицита чипов и теряют деньги. Рассказываем, что выяснил Financial Times о подушке безопасности Apple в период кризиса.

Проблема нехватки чипов

На фоне пандемии в мире снизились темпы производства полупроводниковых чипов. Это привело к задержкам – ожидание необходимой детали увеличилось до 18 недель, что на четыре недели превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 2018 году.

Чипы используются в смартфонах, компьютерах, автомобилях и прочей электронике. Из‑за нехватки полупроводников пострадали все связанные с этими сферами отрасли. Например, именно по этой причине сильно дорожает техника.

Как Apple завершила последний квартал года

Чистая прибыль Apple за последний квартал года выросла на 20% — до 34,6 млрд долларов. При этом прогнозы аналитиков ограничивались только 31,1 млрд. Что касается выручки, она выросла на 11% по сравнению с прошлым годом (111,4 млрд). Эксперты ожидали 119 млрд долларов, и этот показатель компания также превзошла.

На фоне выхода отчета вечером 27 января акции Apple подскочили на 5%. На момент написания заметки стоимость за штуку – 159,22 доллара.

Главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстри рассказал FT, что проблемы цепочки поставок чипов в последние два квартала обошлись компании в чуть более 6 млрд долларов. Инвесторы оценивали соответствующий убыток в 10 млрд.

По словам Маэстри, проблемы дефицита все еще решаются. Технологический гигант намерен вновь установить рекорд по выручке за один квартал к марту этого года.

Как Apple справляется с кризисом

Секрет Apple — в огромном спросе на iPhone по всему миру. В том числе продажи смартфонов покрывают убытки от iPad, по которым дефицит ударил больше всего.

На iPhone пришлось 58% от общего объема доходов компании. За последний квартал они принесли 71,6 млрд долларов.

Как рассказал изданию Лука Маэстри, в рейтинге самых продаваемых смартфонов в США и Австралии первые пять строчек занимают телефоны линейки iPhone. В Китае девайсы от Apple занимают все места в топ-4.

Выручка компании за последние три месяца 2021 года в Китае выросла на 21% — до 25,8 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В Северной и Южной Америках продажи выросли на 11% — до 51,5 млрд, а в Европе подскочили на 9% — до 29,7 млрд. Единственной страной, где выручка уменьшилась, стала Япония — там этот показатель снизился на 14% — до 7,1 млрд. Во всей остальной Азии продажи выросли до 9,8 млрд долларов (на 19%).

Гендиректор Apple Тим Кук, отвечая на вопрос, нужно ли пересматривать цепочку поставок, заявил: «Я думаю, что наша цепочка поставок на самом деле очень хорошо справляется с учетом дефицита».

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«Это быстро движущаяся цепочка поставок, время цикла небольшое — у нас довольно недолгий путь между чипом, который изготавливается и упаковывается, и выходом на завод. Поэтому я не вижу необходимости вносить фундаментальные изменения», — сказал Кук.

Вместе с тем, отмечает Маэстри, большой толчок развитию дают цифровые покупки внутри экосистемы Apple. Доходы от App Store выросли на 24% — до 19,5 млрд. Операционная маржа в сегменте цифровых покупок выросла до 72,4%, что почти в два раза превышает маржу в продаже девайсов (38,4%).

Выручка от продажи устройств Apple Watch и AirPods выросла на 13% — до 14,7 млрд долларов. Продажи Mac принесли 10,9 млрд (на 25% больше, чем в аналогичный период 2020 года).

Продажи iPad стали единственной категорией, в которой выручка снизилась. Причина в том, что Apple отдала приоритет iPhone и распределяла чипы преимущественно в этот сегмент. Выручка от планшетов упала на 14% — до 7,2 млрд долларов.

В начале января Apple стала первой за всю историю публичной компанией, капитализация которой превысила отметку в 3 трлн долларов. Это стало возможным благодаря росту стоимости акций. В 21.30 по московскому времени 3 января цена за одну ценную бумагу выросла почти на 3% — до 182,86 доллара.

В 2020 году капитализация Apple впервые в истории превысила отметку 2 трлн долларов. Чтобы вырасти с 1 до 2 триллионов, компании понадобилось два года, до 3 трлн — 16 месяцев.

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