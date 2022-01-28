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Регулирование вместо запрета: правительство утвердило «дорожную карту» по криптовалютам

Семён Гудошников
Сегодня в 10:58

Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют. Ее утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РБК со ссылкой на документ.

«Дорожная карта» предусматривает регулирование криптовалют, а не их запрет. Предложения поддержали все ведомства кроме Центробанка, который выступает за второй вариант, сказал источник РБК.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение: инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», — отметил собеседник издания, близкий к рабочей группе.

Карта рассчитана на период до конца 2022 года. Она, в частности, предполагает следующие шаги:


  • К маю 2022 года Минфин должен проработать функционал системы контроля операторов, организаторов и клиентов систем перевода криптовалют между физлицами.
  • Доработать ограничения, регулирующие работу участников крипторынка, определить их статус, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.
  • К ноябрю перенести требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег при помощи криптовалют в систему «регуляторно-ограничительных мер», а не запрета.
  • К декабрю разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение цифровых активов в России.
  • Определить административную или уголовную ответственность за отказ от декларирования криптовалют.
  • Ввести административную ответственность за незаконный оборот и организацию незаконного приема цифровой валюты.
  • Создать механизм, с помощью которого можно будет проверить достоверность информации о владении виртуальными активами.
  • Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.
  • Определить, каким образом будет проходить идентификация клиентов операторов обмена криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию об операциях с цифровыми валютами в Росфинмониторинг.

Также в рамках дорожной карты хотят дать правовую оценку использования подставных лиц при расчете между физлицами, проанализировать китайскую практику запретительных мер в отношении криптовалютного сектора и разработать методику оценки стоимости цифровых активов.

20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, имеют признаки пирамиды, используются в наркоторговле, финансировании терроризма и отмывании денег, а также создают «угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы».

Позже Минфин выступил за регулирование криптовалют, а не их запрет. Министерство подготовило план, который предполагает проведение операций с криптовалютами через российские банки и идентификацию участников сделок. Источники Bloomberg сообщили, что Владимир Путин поддержал концепцию Минфина.

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