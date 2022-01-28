Пионеры ска-кора The Mighty Mighty Bosstones распались

Американская группа The Mighty Mighty Bosstones, одни из пионеров ска-кора, объявили о своем распаде.

«После десятилетий братства, гастролей по миру и совместного создания отличных записей, мы решили прекратить деятельность в качестве группы. Прежде всего, мы хотим выразить благодарность всем, кто поддерживал нас. Без вас мы бы ничего этого не сделали», — говорится на официальной странице коллектива в фейсбуке.

Музыканты не назвали причин распада. Но The Rolling Stones предполагает, что он может быть связан с тем, что песня, которую спродюсировал фронтмен группы Дики Баррет, использовалась для продвижения митинга против прививок, который устроил Роберт Ф. Кеннеди-младший.

The Mighty Mighty Bosstones образовались в Бостоне в 1983 году и первое время выступали достаточно нерегулярно. Тем не менее они смогли значительно повлиять на формирование ска-культуры, а после выхода их дебютного альбома Devil’s Night Out (записан в 1989 году и выпущен в 1991-м) оказались в ее авангарде. На популярность коллектива повлияло включение их песен в саундтрек ромкома «Бестолковые» 1995 года.

The Mighty Mighty Bosstones делали перерыв в творчестве с 2003 по 2007 год. Всего группа выпустила 11 студийных альбомов, последний — «When God Was Great» — вышел в 2021 году.