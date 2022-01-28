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Иранским женщинам впервые за три года разрешили посетить матч национальной футбольной команды

Семён Гудошников
Сегодня в 8:53

Власти Ирана впервые за три года разрешили женщинам присутствовать на матче национальной футбольной команды. Об этом сообщает France 24.

На отборочный матч Чемпионата мира между Ираном и Ираком было продано 10 тыс. билетов, из которых 2 тыс. предназначались исключительно для женщин. Игра проходила на стадионе в Тегеране, иранская команда обыграла иракцев со счетом 1:0 и обеспечила себе место в финальном этапе ЧМ, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Фанатки на трибунах были отделены от мужчин и находились под наблюдением женщин-полицейских. «Я хотела, чтобы мой муж был рядом, но они сказали, что мужчины и женщины должны быть отдельно», — сказала одна из фанаток, 24-летняя Голназ Бахари, добавив, что будет лучше, если семьи смогут собираться вместе.

Власти Ирана, как правило, запрещали женщинам посещать футбольные игры и другие спортивные мероприятия на протяжении 40 лет. В сентябре 2019 года ФИФА потребовала от Исламской республики разрешить женщинам доступ на стадион в количестве, определяемом спросом на билеты.

Через месяц иранские фанатки смогли посетить матч отборочного этапа ЧМ-2022 между Ираном и Камбоджей. После этого игры национальной сборной проводились без зрителей из‑за ограничений, связанных с коронавирусом.

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