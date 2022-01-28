Иранским женщинам впервые за три года разрешили посетить матч национальной футбольной команды

Власти Ирана впервые за три года разрешили женщинам присутствовать на матче национальной футбольной команды. Об этом сообщает France 24.
На отборочный матч Чемпионата мира между Ираном и Ираком было продано 10 тыс. билетов, из которых 2 тыс. предназначались исключительно для женщин. Игра проходила на стадионе в Тегеране, иранская команда обыграла иракцев со счетом 1:0 и обеспечила себе место в финальном этапе ЧМ, который пройдет в 2022 году в Катаре.
Фанатки на трибунах были отделены от мужчин и находились под наблюдением женщин-полицейских. «Я хотела, чтобы мой муж был рядом, но они сказали, что мужчины и женщины должны быть отдельно», — сказала одна из фанаток, 24-летняя Голназ Бахари, добавив, что будет лучше, если семьи смогут собираться вместе.
Власти Ирана, как правило, запрещали женщинам посещать футбольные игры и другие спортивные мероприятия на протяжении 40 лет. В сентябре 2019 года ФИФА потребовала от Исламской республики разрешить женщинам доступ на стадион в количестве, определяемом спросом на билеты.
Через месяц иранские фанатки смогли посетить матч отборочного этапа ЧМ-2022 между Ираном и Камбоджей. После этого игры национальной сборной проводились без зрителей из‑за ограничений, связанных с коронавирусом.