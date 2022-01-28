Сценарист «Мортал Комбат» будет работать над экранизацией игры System Shock

Стриминговый сервис Binge выпустит экранизацию игры System Shock. Сценарий сериала напишет автор фильма по Mortal Kombat Грег Руссо. Об этом сообщил Deadline.

Руссо выступит также сопродюсером и режиссером проекта: он поставит несколько эпизодов шоу. «Я ждал правильной возможности для своего режиссерского дебюта и наконец нашел ее», — прокомментировал кинематографист.

Вместе с ним продюсировать сериал будут Стефен Кик и Ларри Куперман из компании Nightdive Studios, а также директор по контенту Binge Аллан Унгар. Вместе они адаптируют историю о хакере, который оказывается на борту космического корабля и пытается остановить искусственный интеллект по имени Shodan.

«Грег — невероятно талантливый сценарист, с непревзойденным уровнем знаний и страстью к играм. Его художественный подход к сторителлингу и его глубокое понимание исходного материала несомненно приведут поклонников в восторг», — заявил Унгар.

Стриминговая платформа Binge будет запущена в 2022 году. Ее целевой аудиторией, по словам создателей, станут геймеры. Когда сервис представит сериал по System Shock, пока не уточняется.

System Shock — компьютерная игра в жанре шутер, выпущенная в 1994 году. Ее действие разворачивается в 2072 году в киберпанковой вселенной. В 1999 году игра получила продолжение — System Shock 2.