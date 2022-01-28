Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом «Отряда самоубийц»

Американский режиссер Джеймс Ганн рассказал изданию Deadline, что работает над вторым спин-оффом фильма «Отряд самоубийц». Кинематографист не раскрыл деталей о сериале, но признался, что жанр проекта будет иным.

По информации СМИ, Ганн сам предложил HBO Max идею шоу, в центре которого окажется один из героев оригинальной картины. Пока, как утверждает Deadline, проект не утвержден — Ганн в данный момент работает над сюжетом.

«Я ничего пока не могу сказать. Да, это та же самая вселенная, но думаю, что жанр будет уже другим. Комедии там будет не так много, как в „Миротворце“, но действие развернется в том же мире», — сказал режиссер.

Какому именно персонажу будет посвящен новый сериал, неизвестно. Издание предполагает, что им будет не Харли Куинн и не Бладспорт, поскольку Марго Робби и Идрис Эльба слишком заняты в данный момент на съемках других проектов.

Кроме того, Ганн заявил, что у «Миротворца» может появиться второй сезон. Шоу пользуется необычайным успехом, отметил кинематографист. Его задумка появилась у Ганна в 2020 году во время локдауна в финале работы над «Отрядом самоубийц».