По мотивам фильма «Человек, который упал на Землю» с Дэвидом Боуи выйдет комикс

Издательство Titan Comics выпустит осенью 2022 года графический роман по мотивам фильма «Человек, который упал на Землю», главную роль в котором сыграл музыкант Дэвид Боуи. Об этом сообщил The Verge.

Книгу подготовят писатель Дэн Уоттерс и художник Дэв Праманик. Издание расскажет историю Томаса Джерома Ньютона — инопланетянина, который покидает свою планету и отправляется на Землю в поисках воды.

По словам Уоттерса, он вдохновился тем, как оригинальная история заключала в себе размышления о взаимоотношениях человечества с природными ресурсами Земли. Автор пообещал вернуться к этим темам и взглянуть на них через призму современности.

«В фильме есть идеи о климатических кризисах и корпоративной жадности, которые актуальны сейчас более, чем тогда, когда появился фильм Николаса Роуга. Так что теперь очередь за нами. Я думаю, пришло время вновь взглянуть на мир разноцветными глазами Томаса Ньютона», — сказал Уоттерс.

Научно-фантастический фильм «Человек, который упал на Землю» вышел в 1976 году. Его снял режиссер Николас Роуг по сценарию Пола Майерсберга. В основу картины лег одноименный роман Уолтера Тевиса. Дэвид Боуи получил премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль в этом фильме. Сама картина была показана в рамках Берлинского кинофестиваля.