По словам Канье, пластинку спродюсировал Future — другой известный хип-хоп-музыкант, работавший ранее с Дрейком, Снуп Доггом, Young Thung и Juice Wrld. Сколько треков будет в альбоме, Уэст не уточнил.

Американский рэпер Канье Уэст пообещал выпустить альбом «Donda 2» 22 февраля. Об этом артист сообщил в инстаграме.

В данный момент Канье Уэст выпустил уже десять студийных альбомов, последний из них — «Donda» — вышел в конце августа 2021 года. На пластинке было 26 композиций.

Ранее Уэст никогда не выпускал сиквелов к своим релизам. Слухи о «Donda 2» стали появляться в январе. О готовящемся альбоме рассказал бывший топ-менеджер основанного Канье лейбла G.O.O.D. Music Стивен Виктор, он назвал будущую работу «шедевром».