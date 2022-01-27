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Чемпиону России по фигурному катанию угрожают убийством из‑за работы в Казахстане

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Двукратному чемпиону России по фигурному катанию Сергею Воронову угрожают расправой, если он продолжит работать в Казахстане — там он возглавил тренерский штаб сборной после завершения своей спортивной карьеры. Об этом сообщил «Матч» со ссылкой на вице-президента Федерации фигурного катания Казахстана Оксану Тен.

Тен, по ее словам, организовала пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказала, что с ее приходом в федерацию «произошли большие изменения, они коснулись многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно».

«Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — сказала Тен.

Воронов начал работать со спортсменами из Казахстана с октября 2021 года. Ранее он выступал тренером российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Спортивную карьеру Воронов завершил осенью 2020 года, он был серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

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