Артисты «Мастерской Брусникина» запустили краудфандинговую кампанию в поддержку проекта Minibar

Артисты «Мастерской Дмитрия Брусникина» запустили краудфандинговую кампанию, чтобы продолжить записывать кавер-версии известных песен и собственные композиции в рамках проекта Minibar. Об этом «Афише Daily» рассказали представители арт-группировки.

Minibar появился два года назад и занялся переосмыслением хитов зарубежных и отечественных исполнителей, таких как Дженис Джоплин, Дэвид Боуи, Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Актеры записывали свои версии песен в сотрудничестве с современными композиторами.

Они выступали с концертами, становились участниками церемоний вручения различных премий, играли музыку на открытии многочисленных выставок и фестивалей. Последней инициативой Minibar стала выездная музыкальная лаборатория.

«На какое‑то время всей командой мы уедем в другой город, запремся в доме, где есть все необходимое, и посвятим время только музыке. Результатом станет наш летний концерт с презентацией нескольких авторских синглов», — рассказали они.

Участники Minibar отметили, что продолжают репетировать и искать собственное звучание. Чтобы запустить «большой производственный процесс» и записать новые треки, артистам требуются деньги. Поддержать их можно здесь.

Minibar отблагодарит поклонников их творчества с помощью подарков. Среди них — коллекционные бутылки «с надписью „Minibar“ и бодрящим содержимым», бусы и браслеты, уроки вокала и игры на бас-гитаре, сеанс массажа и посвященная Дмитрию Брусникину книга «Человек размером с дом».