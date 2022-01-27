перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли 21:36
Чемпиону России по фигурному катанию угрожают убийством из‑за работы в Казахстане 21:15
Минни Маус примерила брючный костюм от Стеллы МакКартни. Спор в твиттере через 3, 2, 1… 21:09
«Мемориал»* выдвинули на Нобелевку, Post Malone анонсировал альбом и другие новости дня
20:54 дайджест
Артисты «Мастерской Брусникина» запустили краудфандинговую кампанию в поддержку проекта Minibar 19:44
В Музее Москвы покажут спектакль по нобелевской речи Иосифа Бродского 18:46
Фестиваль «Дикая мята» запустил систему бронирования билетов на случай переноса 18:43
Desiigner и Скриптонит выпустят совместный трек 18:43
Star Tribune/Getty Images
Избиения и групповые изнасилования: как живут ЛГБТК+ при талибах — в отчете Human Rights Watch 18:33
В феврале запустятся зимние чартеры на Байкал, Сахалин и в Мурманск 18:11
Катерина Гордеева выпустила фильм об онлайн-образовании в России 18:00
Bloomberg: Путин поддержал предложение Минфина регулировать, а не запрещать криптовалюты 17:48
В Бельгии введут паспорта с картинками из комиксов 17:29
DMS Wiki/Wikimedia
Apple выпустила обновления для iOS — они закрыли уязвимость, дававшую доступ к истории браузера 17:26
В Севастополе возбудили уголовное дело против матери девочки, которая искала еду в мусорных баках 17:01
Machine Gun Kelly записал кавер на песню Фрэнка Оушена «Swim Good» 16:48
В России намерены ввести возрастную маркировку ПО и создать интернет-тарифы для детей 16:47
Post Malone анонсировал новый альбом «Twelve Carat Toothache» 16:07
«Ленинград | Leningrad»/YouTube
Группа «Ленинград» высмеяла Fan ID в новом треке «Па-спорт» 16:07
Эминем выпустит все свои альбомы с новыми обложками от Дэмиена Херста 16:03
Отключить рекламу

Минни Маус примерила брючный костюм от Стеллы МакКартни. Спор в твиттере через 3, 2, 1…

Семён Гудошников
Сегодня в 21:09

В официальном твиттере парижского Диснейленда появилась картинка с Минни Маус в брючном костюме от Стеллы МакКартни. В посте говорится, что для Минни впервые создали такой наряд и он великолепен.

Костюм разработан МакКартни в честь 30-летия парижского Диснейленда. «Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем общие ценности. Мне нравится, что Минни воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. А еще у нее великолепный стиль», — поделилась дизайнер.

Она отметила, что создала для Минни один из самых своих знаковых костюмов. Все благодаря синему смокингу из переработанных материалов и фирменному горошку. Наряд должен сделать Минни «символом прогресса для нового поколения», считает МакКартни. Мультипликационный персонаж наденет костюм в Диснейленде в марте — в честь Месяца женской истории.

Прогресс прогрессом, но некоторые пользователи твиттера, кажется, не готовы пересматривать нормы женственности. Особенно если речь идет о персонаже, созданном в 20-е годы прошлого века.

Часть пользователей, однако, заметила, что Минни надевала брюки и раньше. И никаких возмущений это не вызывало.

Были претензии и к самому наряду. В особенности из‑за отсутствия традиционного для Минни красного цвета.

Разочарованным синим цветом пояснили: Минни в парижском Диснейленде всегда наряжается в вещи этого цвета, а кроме того, синий — официальный цвет юбилея парка развлечений.

Впрочем, кому‑то дизайн костюма все же понравился. Они назвали его милым, а Минни — обворожительной, как всегда. И да, женщины носят брючные костюмы уже несколько десятилетий, напомнил @thesilversonic1.

Многим весь этот спор вокруг наряда вымышленного персонажа показался глупым. Неужели нет более важных вещей?

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
мультфильм
Мы — монстры-2
Семья Уишбоун снова превращается в монстров, чтобы спасти свадьбу Бабы-яги и Горбуна
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить