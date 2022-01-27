Минни Маус примерила брючный костюм от Стеллы МакКартни. Спор в твиттере через 3, 2, 1…

В официальном твиттере парижского Диснейленда появилась картинка с Минни Маус в брючном костюме от Стеллы МакКартни. В посте говорится, что для Минни впервые создали такой наряд и он великолепен.

Костюм разработан МакКартни в честь 30-летия парижского Диснейленда. «Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем общие ценности. Мне нравится, что Минни воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. А еще у нее великолепный стиль», — поделилась дизайнер.

Она отметила, что создала для Минни один из самых своих знаковых костюмов. Все благодаря синему смокингу из переработанных материалов и фирменному горошку. Наряд должен сделать Минни «символом прогресса для нового поколения», считает МакКартни. Мультипликационный персонаж наденет костюм в Диснейленде в марте — в честь Месяца женской истории.