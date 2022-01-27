Минни Маус примерила брючный костюм от Стеллы МакКартни. Спор в твиттере через 3, 2, 1…

В официальном твиттере парижского Диснейленда появилась картинка с Минни Маус в брючном костюме от Стеллы МакКартни. В посте говорится, что для Минни впервые создали такой наряд и он великолепен.
Костюм разработан МакКартни в честь 30-летия парижского Диснейленда. «Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем общие ценности. Мне нравится, что Минни воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. А еще у нее великолепный стиль», — поделилась дизайнер.
Она отметила, что создала для Минни один из самых своих знаковых костюмов. Все благодаря синему смокингу из переработанных материалов и фирменному горошку. Наряд должен сделать Минни «символом прогресса для нового поколения», считает МакКартни. Мультипликационный персонаж наденет костюм в Диснейленде в марте — в честь Месяца женской истории.
Прогресс прогрессом, но некоторые пользователи твиттера, кажется, не готовы пересматривать нормы женственности. Особенно если речь идет о персонаже, созданном в 20-е годы прошлого века.
Часть пользователей, однако, заметила, что Минни надевала брюки и раньше. И никаких возмущений это не вызывало.
Были претензии и к самому наряду. В особенности из‑за отсутствия традиционного для Минни красного цвета.
Разочарованным синим цветом пояснили: Минни в парижском Диснейленде всегда наряжается в вещи этого цвета, а кроме того, синий — официальный цвет юбилея парка развлечений.
Впрочем, кому‑то дизайн костюма все же понравился. Они назвали его милым, а Минни — обворожительной, как всегда. И да, женщины носят брючные костюмы уже несколько десятилетий, напомнил @thesilversonic1.
Многим весь этот спор вокруг наряда вымышленного персонажа показался глупым. Неужели нет более важных вещей?