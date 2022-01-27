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В Музее Москвы покажут спектакль по нобелевской речи Иосифа Бродского

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:46

В Музее Москвы 28 и 29 января состоятся премьерные показы спектакля «Тени великих смущают меня», поставленного по знаменитой нобелевской речи Иосифа Бродского, которую тот прочитал в 1987 году при получении награды. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели постановки.

Идея спектакля принадлежит Дмитрию Брусникину. В спектакле играют его ученики разных поколений, а также нынешние студенты курса Марины Брусникиной в Школе-студии МХАТ. Режиссерами постановки выступили Гладстон Махиб и Сергей Щедрин.

Действие спектакля разворачивается на взлетно-посадочной полосе некоего аэропорта, оформленной художницей Ваней Боуден. Путешествующие знаменитости взбираются на трап самолета и делятся оттуда размышлениями, составившими текст нобелевского лауреата.

Каждый из героев постановки по-новому переосмысляет речь Бродского о ценности человеческой жизни и литературы, об этике и эстетике сегодняшнего общества как основе общества будущего.

«Для меня этот текст о свободе — мысли, самовыражения, личности. Возможно, этот текст особенно важен именно сейчас», — заявил Сергей Щедрин.

Спектакль представят в новом театральном пространстве Музея Москвы. В нем примут участие Марина Васильева, Петр Скворцов, Анастасия Великородная, Яна Гладких, Мария Лапшина, Анастасия Лебедева, Алексей Мартынов и Александр Матросов.

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