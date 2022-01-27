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Фестиваль «Дикая мята» запустил систему бронирования билетов на случай переноса

Денис Ламехов
Сегодня в 18:43

Организаторы фестивалей «Дикая мята» и Violet предложили зрителям бронировать билеты заранее, а оплачивать позже — по фиксированной цене. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

С 27 января по 28 февраля каждый желающий посетить события может забронировать трехдневный абонемент на сайтах фестивалей по специальной цене — 4000 рублей.

Стоимость брони составит 500 рублей, в случае переноса они вернутся зрителю. Далее каждый поклонник фестиваля сможет выкупить билет в любое время вплоть до начала мероприятия, доплатив оставшиеся 3500 рублей. Так у посетителей появится возможность зафиксировать лучшую цену билета и не столкнуться с его подорожанием, говорят организаторы.

Фестиваль «Дикая мята. Green» намечен на 17–19 июня. На нем выступят «Кино», The Hatters, «Нервы», «Кис-кис», Tequilajazzz, «Комсомольск» и еще более сотни артистов. «Violet. Дикая мята» пройдет с 24 по 26 июня. В лайнапе — «Дельфин», Infected Mushroom, «Аигел», Иван Дорн, Iowa и другие.

В июне 2021 года фестиваль «Дикая мята» был отменен в ночь перед его началом из‑за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Организаторы столкнулись с долгами.

В сети развернулась кампания в поддержку события. Большая часть спонсоров мероприятия отказалась от возмещения убытков, артисты согласились играть на следующем фестивале за 1 рубль, власти Тульской области (там проходит «Дикая мята») помогли урегулировать часть долгов, а пользователи активно покупали билеты на 2022-й.

Предлагаем перечитать интервью «Афиши Daily» с основателем «Дикой мяты» Андреем Клюкиным — мы опубликовали его в начале января.

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