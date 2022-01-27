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Катерина Гордеева выпустила фильм об онлайн-образовании в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

Журналист Катерина Гордеева выпустила фильм «Онлайн-образование. Революция уже наступила?». Он появился на ютьюб-канале образовательной компании «Нетология».

Фильм рассказывает о провайдерах онлайн-образования, выпускниках такого рода курсов, а также мнении известных специалистов из сферы образования об обучении в сети. Он посвящен тому, как можно изменить жизнь, используя возможности образовательных платформ.

«Рассказать о том, как взрослые люди учатся и кардинально меняют жизнь, представлялось суперсказочной задачей. Я до конца не верила, что такое действительно бывает с помощью онлайн-курсов», — призналась Катерина Гордеева.

При подготовке фильма она сперва выяснила, насколько экспертное сообщество доверяет онлайн-платформам, а затем нашла героев для картины в Москве, Воронеже и Нижнем Архызе. Они рассказали ей о своей прошлой жизни и желании ее поменять.

Одной из героинь ленты стала астрофизик Александра Гроховская, которая прошла обучение по Data Science. Это помогло ей придумать, как провести наблюдения на шестиметровом телескопе тех объектов, которые алгоритм классифицирует как пекулярные на новом еще неразмеченном наборе данных.

«Фильм и любая журналистская работа — это такая штука, когда ты сам меняешься. И мое мнение об онлайн-образовании для взрослых абсолютно изменилось. Я знаю, что буду советовать его людям», — сказала Гордеева.

В качестве экспертов в фильме приняли участие политолог Екатерина Шульман, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан, гендиректор «Нетологии» Марианна Снигирева и старший бэкенд-разработчик Veeam Software Сергей Вертепов.

Они попытались ответить, почему онлайн-образование стало популярным, как связаны бедность и образование, есть ли возрастной потолок для обучения на курсах, как устроен процесс обучения на онлайн-платформах и почему не все проходят его до конца.

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