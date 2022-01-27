Apple выпустила обновления для iPhone и iPad. Корпорация заявила, что они закрывают уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли получить доступ к активности пользователя в браузере Safari.

В целом обновления не содержат никаких новых функций и исправляют десять ранее выявленных ошибок, связанных с безопасностью. Apple настоятельно рекомендует установить новое программное обеспечение всем пользователям совместимых устройств.

Об ошибке в Safari компания в сфере кибербезопасности FingerprintJS рассказала в середине января. Уязвимость дает возможность увидеть историю посещенных юзером страниц, а также некоторые данные его аккаунта в Google — как минимум фото профиля в сервисах компании.

Уязвимости подвержены более 30 сайтов. Среди них — Instagram, Netflix, Twitter и Xbox. Ошибка влияет на все браузеры, доступные для iOS. Проблема наблюдается и при использовании в Safari приватного режима.