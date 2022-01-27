В Севастополе возбудили уголовное дело против матери девочки, которая искала еду в мусорных баках

В Севастополе 46-летняя женщина, чья малолетняя дочь искала еду в мусорных баках, предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ходе «мониторинга социальных сетей и СМИ» следствие выяснило, что жительница Нахимовского района во время прогулки нашла маленькую девочку, одетую не по погоде и ищущую еду в мусоре. Пенсионерка забрала ее к себе, накормила и обратилась в правоохранительные органы.

СК возбудил уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). По итогам расследования выяснилось, что мать девочки злоупотребляла спиртными напитками. Также у нее есть еще один малолетний ребенок.

Согласно сообщению СК, в отношении причастности женщины к преступлению собрано достаточно доказательств. Материалы дела направлены в суд. Матери двоих несовершеннолетних детей может грозить до трех лет лишения свободы.

Кроме того, было выявлено, что семья стояла на учете в органах профилактики. По факту халатности должностных лиц территориального подразделения органов опеки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК, расследование которого еще продолжается.