В Бельгии введут паспорта с картинками из комиксов

«Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора», — рассказала министр иностранных дел Софи Вильмес.

Героями иллюстраций нового документа стали искатели приключений Блейк и Мортимер, смурфики, Буль и Билл, Спиру и Фантазио, Счастливчик Люк, Ларго Винч и другие.

С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новую модель паспорта для заграничных поездок с дизайном известных бельгийских комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Бельгийцам паспорт нужен только для поездок за границу в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений. В обычной жизни они используют пластиковые удостоверения личности.

Новый документ уже является одним из самых защищенных в мире. Если действующий паспорт имеет 24 элемента защиты, то новый — 48. Так, например, поля персональных данных были увеличены в несколько раз, а номер документа теперь состоит из двух букв и семи цифр, вместо двух букв и шести цифр. Отмечается, что документ будет действителен в течение семи лет (пяти лет для несовершеннолетних).