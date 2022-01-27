В России намерены ввести возрастную маркировку ПО и создать интернет-тарифы для детей

Министерство цифрового развития прорабатывает вопрос введения возрастной маркировки программного обеспечения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление директора департамента цифровой трансформации образования и больших данных Министерства просвещения Андрея Горобца.

«Программное обеспечение требует верификации и подтверждения, чтобы у нас не было <…> программного обеспечения, не соответствующего возрасту», — заявил Горобец.

Он добавил, что Минпросвещения, Минцифры и операторы связи начали разрабатывать детские интернет-тарифы, «которые были бы условно проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами».

В 2012 году в России была введена возрастная классификация информационной продукции: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. Этого требовал федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».