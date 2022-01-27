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Эминем выпустит все свои альбомы с новыми обложками от Дэмиена Херста

Виктория Шанина
Сегодня в 16:03

Британский художник Дэмиен Херст провел редизайн 12 обложек Эминема. Об этом в своем твиттере рассказал сам рэпер.

Херст нарисовал новые обложки в честь 30-летия лейбла Interscope Records. Все они выполнены в авторском стиле художника — ярком и современном. При этом первоначальная задумка альбомных изображений сохранена.

С обновленными обложками выпустят лимитированную линейку виниловых пластинок. Купить их можно будет только с 27 по 31 января. Стоимость одного экземпляра — 2500 долларов (около 198 тыс. р.), вырученные деньги будут отправлены в виде пожертвования в новую школу при университете Iovine and Young Academy.

Дэмиен Херст — один из самых богатых художников современности и арт-коллекционер. Многим он известен как создатель чучела тигровой акулы в формальдегиде, которое продали в 2004 году, предположительно, за 12 млн долларов. Среди музыкантов он успел поработать с RHCP, оформив им обложку десятого лонгплея.

В сентябре 2021 года вышел альбом Дрейка «Certified Lover Boy», обложку для которого также разработал Дэмиен Херст. На ней изображено 12 эмодзи беременных женщин. Картинка стала очень популярна в сети и получила множество мемов и пародий.

В ноябре Херст создал NFT-коллекцию на основе обложки альбома Дрейка. Токены художник раздал бесплатно, а вот новые владельцы до сих пор пытаются выручить на вторичном рынке до 24 200 эфиров (7,5 млрд рублей).

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