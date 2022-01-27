Эминем выпустит все свои альбомы с новыми обложками от Дэмиена Херста

Британский художник Дэмиен Херст провел редизайн 12 обложек Эминема. Об этом в своем твиттере рассказал сам рэпер.

Херст нарисовал новые обложки в честь 30-летия лейбла Interscope Records. Все они выполнены в авторском стиле художника — ярком и современном. При этом первоначальная задумка альбомных изображений сохранена.

С обновленными обложками выпустят лимитированную линейку виниловых пластинок. Купить их можно будет только с 27 по 31 января. Стоимость одного экземпляра — 2500 долларов (около 198 тыс. р.), вырученные деньги будут отправлены в виде пожертвования в новую школу при университете Iovine and Young Academy.