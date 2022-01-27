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Группа «Ленинград» высмеяла Fan ID в новом треке «Па-спорт»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07

Группа «Ленинград» выпустила на своем ютьюб-канале песню «Па-спорт» и показала клип на нее. В треке Сергей Шнуров высмеивает закон о Fan ID (паспорте болельщика).

В песне «Па-спорт» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

«Думы думают полно экспертов, что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион./Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки, документ, чтобы в магаз зайти, допустим./Мысли есть у них, как сделать еще лучше./Ясен ***: для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта», — поет Шнуров.

Госдума приняла законопроект о введении Fan ID 17 декабря 2021 года. Это документ, который позволяет купить билеты на официальные спортивные мероприятия.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные деяния. Действие закона вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В конце декабря о бойкоте Fan ID объявили фанаты петербургского «Зенита», а в январе 2022 года болельщики «Спартака».

«Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.

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