Влади и «Комитет против пыток» выпустили совместный клип «Статья, которой нет»

Рэпер Влади из группы «Каста» и правозащитная организация «Комитет против пыток» выпустили клип «Статья, которой нет». Посмотреть его можно на ютьюб-канале группы.
Ролик посвящен пыткам и насилию в полицейских участках, а также колониях в России. Рассказчиками выступают обобщенный образ жертвы пыток и условный сотрудник правоохранительных органов.
В клипе также появляются люди, подвергавшиеся пыткам. В их числе Алексей Якимов из Нижнего Новгорода, которого избили в отделе полиции и попытались утопить в реке, а также Лариса Пикалова из Оренбурга, подписавшая явку с повинной, не выдержав насилия в участке.
Режиссерами видео выступили Филипп Юрьев («Китобой») и Иван Проскуряков («Сахаров. Две жизни»). В конце ролика авторы отмечают, что в России необходимо ввести уголовное наказание за пытки.