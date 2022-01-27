Влади и «Комитет против пыток» выпустили совместный клип «Статья, которой нет»

Рэпер Влади из группы «Каста» и правозащитная организация «Комитет против пыток» выпустили клип «Статья, которой нет». Посмотреть его можно на ютьюб-канале группы.

Ролик посвящен пыткам и насилию в полицейских участках, а также колониях в России. Рассказчиками выступают обобщенный образ жертвы пыток и условный сотрудник правоохранительных органов.

В клипе также появляются люди, подвергавшиеся пыткам. В их числе Алексей Якимов из Нижнего Новгорода, которого избили в отделе полиции и попытались утопить в реке, а также Лариса Пикалова из Оренбурга, подписавшая явку с повинной, не выдержав насилия в участке.