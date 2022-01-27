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Влади и «Комитет против пыток» выпустили совместный клип «Статья, которой нет»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Рэпер Влади из группы «Каста» и правозащитная организация «Комитет против пыток» выпустили клип «Статья, которой нет». Посмотреть его можно на ютьюб-канале группы.

Ролик посвящен пыткам и насилию в полицейских участках, а также колониях в России. Рассказчиками выступают обобщенный образ жертвы пыток и условный сотрудник правоохранительных органов.

В клипе также появляются люди, подвергавшиеся пыткам. В их числе Алексей Якимов из Нижнего Новгорода, которого избили в отделе полиции и попытались утопить в реке, а также Лариса Пикалова из Оренбурга, подписавшая явку с повинной, не выдержав насилия в участке.

Режиссерами видео выступили Филипп Юрьев («Китобой») и Иван Проскуряков («Сахаров. Две жизни»). В конце ролика авторы отмечают, что в России необходимо ввести уголовное наказание за пытки.

«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути превышением должностных полномочий, а виновные в пытках несли неотвратимое наказание».
Из описания клипа «Комитета против пыток» и Влади «Статья, которой нет»
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