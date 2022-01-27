В твиттере меняют «цветы» на «менты» в известных песнях. Получается… ну, вы сами посмотрите!

Пользовательница твиттера Ника О обнаружила, что если заменить «цветы» на «менты» во множестве композиций, то они не утратят своей поэтичности. Более того, по словам Ники, они станут даже «лучше и злободневнее».

Другие юзеры поддержали задумку Ники, и понеслось. Переосмыслению подверглись классические песни Льва Лещенко, Юрия Антонова, Александра Малинина, «Танцев минус» и множество других.