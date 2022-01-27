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«Коммерсант»: онлайн-магазины предупредили о возможных закрытиях из‑за внесудебной блокировки сайтов

Денис Ламехов
Сегодня в 13:28

Ассоциация компаний интернет-торговли и Российская ассоциация электронных коммуникаций обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обсудить с представителями бизнеса законы о досудебной блокировке сайтов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо организаций председателю правительства.

Издание утверждает, что ассоциации опасаются массового закрытия компаний в сфере онлайн-торговли. Они говорят о двух законопроектах. Первый предлагает внесудебную блокировку интернет-площадок, продающих биологически активные добавки, распространение которых в России не прошло процедуру оценки соответствия и запрещено.

Опрошенные «Коммерсантом» представители бизнеса считают документ частью кампании производителя БАДов «Эвалар» против американского сервиса iHerb. 25 января его повторно признали запрещенным.

Проект второго закона предполагает аналогичные меры для сайтов, продающих любые категории товаров, оборот которых не соответствует требованиям российского законодательства. Владельцы площадок могут избежать блокировки, если удалят информацию сами в течение двух суток с момента получения предупреждения.

Главная претензия бизнес-объединений в том, что документы фактически приравнивают продажу не допущенных к обороту товаров к информации о способах самоубийства и производства наркотиков. На них сейчас распространяется действие закона о внесудебных блокировках.

В Wildberries называют блокировку всего сайта, а не отдельной страницы с товаром избыточной мерой. «Неосторожное регулирование может отразиться на работе десятков тысяч предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах», — заявляют в «Яндексе». Ozon считает, что для борьбы с несертифицированной продукцией необходимы другие меры, например, маркировка.

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