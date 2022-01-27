При правительстве создана оперативная рабочая группа по «Омикрону»

Премьер-министр Михаил Мишустин создал оперативную группу для взаимодействия федеральных и региональных властей на фоне распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте правительства.

Куратором группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Также в состав структуры вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, представители Минпромторга, Минфина и Минцифры. Всего в группе 42 человека.

«На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам», — говорится в сообщении правительства.

Так, оценка развития эпидемиологической ситуации и анализ охвата россиян тестированием будут проводиться на основе информации Роспотребнадзора. Минздрав предоставит данные о состоянии коечного фонда и нагрузке на систему здравоохранения в целом.

На основе информации Министерства промышленности и торговли будет проводиться анализ объема производства тест-систем. Министерство цифрового развития будет отвечать за оценку использования заболевшими дистанционных сервисов, включая кол-центры и портал госуслуг.

25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировали почти 6000 случаев заболевания «Омикроном», однако доминирующим вариантом остается «Дельта».